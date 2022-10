Stellantis : table sur sa nouvelle BU Economie Circulaire pour une consommation durable et responsable

(Boursier.com) — Stellantis NV a mis en place un plan global qui permettra à sa Business Unit Economie Circulaire de générer plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2030 tout en contribuant à l'objectif de l'entreprise d'atteindre une empreinte carbone neutre à l'horizon 2038.

Les principaux objectifs de la Business Unit Economie Circulaire sont de prolonger la durée de vie des véhicules et des pièces détachées en s'assurant qu'ils durent le plus longtemps possible, et de réintégrer les matériaux et les véhicules en fin de vie dans le processus de fabrication de nouveaux véhicules et produits. Cette méthodologie complète les principes de "Conception pour l'économie circulaire" avec une utilisation optimale et limitée de matériaux légers et recyclés, jusqu'aux processus de production responsables, en passant par la durabilité pour une "durée d'utilisation" prolongée et une recyclabilité renforcée en fin de vie.

Sept activités rentables ont été présentées dans le Plan Stratégique Dare Forward 2030, dont la Business Unit Economie Circulaire, qui élargit son approche rigoureuse à 360o basée sur les 4R - reman, repair, reuse, recycle - afin de répondre aux responsabilités éthiques de l'entreprise pour l'avenir et générer de la valeur financière pour Stellantis.

"Stellantis est en train de bâtir une activité durable et rentable basée sur les principes de l'économie circulaire dans les marchés où nous opérons", a déclaré Alison Jones, Stellantis Senior Vice President, Business Unit Economie Circulaire.