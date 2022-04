Stellantis suspend sa production en Russie

(Boursier.com) — Stellantis annonce ce matin dans un bref communiqué, la suspension de sa production en Russie. Suite au renforcement jour après jour des sanctions croisées et aux difficultés logistiques rencontrées quotidiennement, Stellantis a décidé de suspendre son activité industrielle à Kaluga afin de garantir le respect total de l'ensemble des sanctions croisées et protéger ses employés, commente le constructeur automobile. Stellantis "condamne la violence et soutient toute action permettant de restaurer la paix", ajoute le groupe.