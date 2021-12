Stellantis : Spoticar se renforce en France sur le marché des véhicules d'occasion

(Boursier.com) — Spoticar , le Label multimarques de véhicules d'occasion (VO) de Stellantis, poursuit sa structuration et se professionnalise en offrant désormais des services jusque-là réservés à l'activité véhicules neufs. Créé en mai 2019 pour les marques généralistes du Groupe PSA, le Label multimarque de véhicules d'occasion (VO) Spoticar avait pour objectif de simplifier le parcours des clients particuliers et professionnels, avec une offre à la fois digitale et physique s'appuyant sur un réseau dense et qualifié de plus de 1.200 points de vente, ainsi qu'un choix multimarque de véhicules sélectionnés, expertisés et préparés. Spoticar s'affirme comme l'enseigne de référence sur le marché de l'occasion et renforce son leadership malgré l'impact de la crise des semi-conducteurs sur le marché VO.

Plus de 40.000 véhicules d'occasion

Désormais, Spoticar intègre les marques Fiat, Abarth et Jeep et propose désormais plus de 40.000 véhicules d'occasion sélectionnés et garantis jusqu'à 24 mois dans le réseau Spoticar, kilométrage illimité.

Spoticar renforce son attractivité avec des services tels que la livraison à domicile, des offres de reprises à la fois en ligne et en point de vente, des offres de financement, d'extension de garantie ou encore des contrats de maintenance.

Renforcement de position sur le marché de l'occasion en France

Pour accompagner la stratégie VO de Stellantis, Spoticar dispose également d'un centre de reconditionnement aux plus hauts standards de qualité, situé à Hordain dans le Nord de la France. Disposant de plus de 15.000 places de stockage et 6.000 m2 de surface atelier, ce centre a une cadence de plus de 100 véhicules d'occasion par jour en une équipe. Expertise statique et dynamique sur 100 points de contrôle, préparation mécanique, essai sur piste, peinture, carrosserie, préparation esthétique, les véhicules préparés répondent aux plus hauts standards du Label VO Spoticar.

En 2022, Spoticar se fixe pour objectif de consolider sa place de numéro 1 de l'activité véhicules d'occasion, à la fois parmi les constructeurs et plus globalement sur l'ensemble de ce marché en France, quel que soit l'impact des différentes pénuries auxquelles le marché sera confronté, notamment celle des semi-conducteurs.

Grâce à la stratégie VN mise en oeuvre, des offres packagées aux dispositifs de buy-back déployés avec les captives financières, et aux différents outils, les distributeurs ayant signé un contrat Spoticar peuvent disposer et proposer aux clients des véhicules d'occasion de qualité et labellisés.