Stellantis : S&P relève sa notation

(Boursier.com) — Bonne nouvelle pour Stellantis. S&P a relevé la note crédit du constructeur automobile de 'BBB' à 'BBB+', avec une perspective 'stable'. "Nous prévoyons que le constructeur automobile mondial étende son solide historique de rentabilité et de conversion de trésorerie, malgré des conditions de marché automobile plus faibles, tout en élargissant avec succès son portefeuille de véhicules électriques à batterie (BEV) ", affirme l'agence. "C'est le résultat de la structure de coûts allégée de l'entreprise et des dépenses d'investissement efficaces qui, selon nous, permettront à Stellantis de surperformer ses principaux pairs en termes de marges et de flux de trésorerie, même avec nos projections d'une tarification nette plus faible à partir de 2024 et d'une part croissante des BEV dilutifs en termes de marge".

Les perspectives 'stables' reflètent les attentes de S&P selon lesquelles Stellantis devrait maintenir des marges d'EBITDA ajusté d'au moins 10%, un flux de trésorerie opérationnel disponible (FOCF) par rapport aux ventes d'au moins 3% et une position de trésorerie nette ajustée, même dans des conditions de marché plus difficiles caractérisées par une concurrence intense et des prix nets plus faibles.