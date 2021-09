Stellantis : sous pression après la cession de titres par Dongfeng Motor

(Boursier.com) — En dernière position du CAC, Stellantis abandonne 2,7% à 16,65 euros après que Dongfeng Motor eut réduit sa participation dans le groupe issu du rapprochement entre Peugeot et Fiat Chrysler à 4,5%. Le constructeur chinois a cédé 36,1 millions d'actions Stellantis à un prix unitaire de 16,65 euros, matérialisant une décote de 2,63% par rapport au cours de clôture de mardi soir de Stellantis. L'opération, qui porte sur 1,2% du capital du groupe automobile, rapporte environ 600 millions d'euros à Dongfeng Motor. Ce dernier s'est engagé à ne plus vendre de titres pendant une période d'au moins 90 jours. Mais Equita Sim estime que la firme asiatique vendra la totalité de sa participation à court ou moyen terme. Selon le broker, Dongfeng est un ancien actionnaire de Peugeot et son désinvestissement n'est pas surprenant étant donné que son rôle stratégique précédent a diminué avec le rapprochement entre PSA et FCA.