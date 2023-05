Stellantis : son fonds de capital-risque investit dans Lyten

(Boursier.com) — Stellantis Ventures, le fonds de capital-risque de Stellantis, a choisi d'investir dans Lyten. Cette décision va permettre d'accélérer la commercialisation du Lyten 3D Graphene au sein du secteur des transports, notamment dans les batteries Lithium-Soufre (Li-S) LytCell pour véhicules électriques, les matériaux composites légers et les capteurs embarqués à haute sensibilité.

Figurant parmi les pionniers du graphène en trois dimensions (3D), Lyten compte exploiter l'adaptabilité unique de ce matériau pour améliorer les performances des véhicules et l'expérience client, tout en décarbonant le secteur des transports. L'offre de matériaux ajustables de Lyten pourrait réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et favorisera la transition vers une mobilité durable.

Contrairement aux batteries Lithium-Ion classiques, les batteries Lithium-Soufre de Lyten n'utilisent ni nickel, ni cobalt, ni manganèse, ce qui donne une empreinte carbone estimée à plus de 60% inférieure à celle des meilleures batteries actuelles. Les matières premières utilisées pour les batteries Lithium-Soufre présentent aussi l'avantage de pouvoir être obtenues et produites localement, en Amérique du Nord et en Europe, satisfaisant ainsi les besoins des industries en termes de batteries haute densité énergétique légères, et permettant également à Stellantis de s'affranchir d'éventuelles perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Rappelons que Stellantis Ventures est un fonds de capital-risque lancé par Stellantis en 2022. Sa raison d'être consiste à investir dans des start-ups, à différents stades de leur maturité développant des technologies susceptibles d'être déployées dans les secteurs automobile et de la mobilité.