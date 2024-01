Stellantis : Sixt pourrait acheter jusqu'à 250.000 véhicules

(Boursier.com) — Le fournisseur de services de mobilité haut de gamme Sixt et Stellantis ont conclu un accord de plusieurs milliards d'euros selon lequel Sixt pourrait acheter jusqu'à 250.000 véhicules pour sa flotte de location dans les pays où il est présent en Europe et en Amérique du Nord au cours des 3 prochaines années.

Les premières livraisons auront lieu dès le 1er trimestre 2024 et se poursuivront tout au long de l'année.

Les clients de Sixt bénéficieront d'un choix attractif de véhicules des marques reconnues de Stellantis, notamment Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall et Maserati. Les livraisons à Sixt comprendront une variété de modèles, des citadines aux SUV en passant par les fourgonnettes et les utilitaires (y compris les 7 et 9 places), ainsi qu'une gamme complète de motorisations (y compris les véhicules électriques à batterie) dotés des dernières fonctionnalités software et des dernières technologies d'infotainment à bord.

Au-delà des volumes déjà prévus pour 2024, des commandes spécifiques pourront être convenues de manière flexible entre les deux entreprises en fonction des besoins de la flotte et de la demande.