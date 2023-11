Stellantis signe un accord stratégique (MoU) avec CATL pour l'approvisionnement local en batteries LFP sur le marché européen

(Boursier.com) — Stellantis N.V. et CATL annoncent la signature d'un accord non engageant (MoU) pour l'approvisionnement local de cellules et modules de batteries LFP, destinés à alimenter la production européenne des véhicules électriques Stellantis. Afin de soutenir la stratégie ambitieuse de Stellantis en matière d'électrification, les deux entreprises envisagent également de créer une coentreprise à 50/50.

Le protocole d'entente prévoit une collaboration à long terme entre CATL et Stellantis autour de deux axes stratégiques distincts : d'une part l'élaboration d'une feuille de route technologique audacieuse pour soutenir la commercialisation des véhicules électriques de Stellantis, et d'autre part l'identification de nouvelles opportunités permettant de renforcer la chaîne de valeur des batteries.

"Ce protocole d'accord avec CATL sur la chimie des batteries LFP est un nouvel élément clé de notre stratégie à long terme, dont l'ambition est de préserver la liberté de mouvement des classes moyennes européennes", a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. "Ce partenariat entre nos marques emblématiques et CATL, leader de l'industrie dans ce secteur, nous permettra de proposer une technologie de batterie innovante et accessible à nos clients tout en nous aidant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2038."

"Nous sommes très heureux que notre coopération avec Stellantis atteigne un nouveau niveau. Grâce à la grande expertise de Stellantis dans la production automobile et à la technologie de batterie avancée de CATL, ce partenariat sera une étape décisive dans le chemin de nos deux entreprises vers leurs objectifs respectifs de neutralité carbone", a déclaré Robin Zeng, président et directeur général de CATL. "Nous sommes déterminés à fournir des solutions plus compétitives et plus durables à nos partenaires afin de promouvoir la transition énergétique mondiale."

La longue durée de vie et l'excellente stabilité thermique de la technologie LFP permettra à Stellantis de commercialiser des voitures particulières, des crossovers et des SUV électriques de grande qualité, durables et abordables dans les segments B et C.

Dans le cadre du plan stratégique Dare Forward 2030, Stellantis a annoncé son intention d'atteindre 100% des ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) pour les voitures particulières en Europe et 50% des ventes de BEV pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers aux États-Unis d'ici 2030. Stellantis est actuellement en bonne voie pour devenir une entreprise neutre en carbone d'ici 2038. Et en parallèle, Stellantis est en train de constituer un panel de partenaires clés afin d'assurer un approvisionnement stable et à faible empreinte carbone en matériaux essentiels pour son avenir électrifié.