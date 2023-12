Stellantis signe avec le groupe américain Ample

(Boursier.com) — Stellantis et le groupe californien Ample ont signé un accord engageant pour établir un partenariat dans le domaine de la technologie de chargement des batteries de véhicules électriques. L'accord consisterait à fournir une batterie de véhicule électrique entièrement chargée en moins de cinq minutes. Les deux partenaires ont convenu de travailler à l'intégration de la solution Modular Battery Swapping d'Ample dans les véhicules électriques de Stellantis. Le principe est d'échanger lors du passage du client dans une station conçue à cet effet, la batterie à recharger par une batterie entièrement chargée en quelques minutes. Les deux partenaires sont aussi en discussions pour étendre cette application de la technologie d'échange de batteries modulaires d'Ample sur d'autres plateformes Stellantis et dans d'autres zones géographiques afin de répondre à la demande des flottes et des consommateurs. Le programme initial devrait débuter à Madrid l'an prochain, avec une flotte de 100 Fiat 500e dans le cadre du service d'autopartage Free2move de Stellantis. La Fiat 500e est le véhicule électrique le plus vendu par l'entreprise dans le monde et est leader sur de nombreux marchés européens.

La technologie d'Ample propose une alternative pour fournir de l'énergie aux VE, rendant l'expérience de recharge "aussi rapide et pratique que le plein d'essence, tout en offrant une solution écologique aux clients pouvant intégrer facilement des sources d'énergie renouvelables". Conçues pour remplacer la batterie d'origine, les batteries modulaires d'Ample peuvent "s'adapter à n'importe quel modèle électrique", ce qui permettraient à Stellantis d'intégrer cette technologie sans avoir à modifier ses plateformes véhicules. De plus, les stations de remplacement de batteries d'Ample peuvent être installées dans les lieux publics en seulement trois jours. Il est ainsi possible de mettre en place une infrastructure rapidement évolutive pour répondre à la demande des conducteurs. Lorsqu'un VE compatible s'approche d'une station Ample, il est immédiatement reconnu. Une fois stationné, le conducteur initie le remplacement de la batterie à partir de l'application mobile. "A la clé, une batterie entièrement chargée en moins de cinq minutes", indiquent les partenaires. La solution 'Modular Battery Swapping' d'Ample est conçue pour être rapide et rentable, ce qui réduirait la durée pendant laquelle les véhicules électriques sont non utilisables et par conséquent les impacts financiers associés. Ce système sera accessible via un service d'abonnement.

Une telle approche diminuerait le coût initial du véhicule tout en permettant au client de bénéficier en permanence de la technologie de batterie la plus récente, augmentant ainsi l'autonomie et la durée de vie du VE.