Stellantis se renforce dans l'IA

(Boursier.com) — Stellantis NV acquiert le système d'intelligence artificielle, les modèles d'apprentissage automatique, les droits de propriété intellectuelle et les brevets de CloudMade, un développeur de solutions automobiles intelligentes et innovantes basées sur le big data.

L'acquisition -en tant qu'actif- soutiendra le développement à moyen terme du STLA SmartCockpit et renforce la stratégie software de Stellantis définie dans le plan Dare Forward 2030. L'écosystème IA créé par CloudMade, avec des interfaces graphiques intégrées, est la référence du marché en matière de kit de développement logiciel et cloud pour la collecte et l'analyse des données automobiles et a été le point de clé pour transformer l'expérience utilisateur dans la voiture et de la mobilité, toute cette dernière décennie.

La technologie software de CloudMade soutiendra la stratégie de Stellantis visant à développer des produits de mobilité intelligents et à améliorer l'expérience client grâce à des fonctionnalités personnalisées qui rendront la conduite plus sûre, la vie plus facile et le trajet plus excitant. Grâce à cette acquisition, Stellantis pourra également développer des fonctionnalités de navigation intégrée pour l'ensemble du parcours client ; renforcer la confidentialité des données ; et proposer des kits de développement pour la création de modèles personnalisés destinés à ses développeurs de logiciels.

Dans le cadre de cette acquisition, 44 ingénieurs et développeurs de logiciels de CloudMade, spécialisés dans le développement de technologies d'IA, rejoindront Stellantis.

"L'acquisition des capacités d'IA pionnières de CloudMade va accélérer notre programme de développement sur STLA SmartCockpit et nous aider à atteindre les objectifs fixés par le plan Dare Forward 2030", a déclaré Yves Bonnefont, Chief Software Officer de Stellantis.