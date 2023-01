Stellantis : se lance dans la production d'aéronefs électriques avec Archer

(Boursier.com) — Stellantis NV et Archer Aviation Inc. ont conclu un accord portant sur un élargissement significatif de leur partenariat via la production conjointe de l'aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) d'Archer, le Midnight.

Stellantis et Archer travailleront ensemble pour construire le site de production récemment annoncé par Archer, à Covington (Georgie, Etats-Unis), où l'entreprise prévoit de démarrer la production de l'aéronef Midnight en 2024.

Avec une charge utile estimée à plus de 450 kg, le Midnight est un aéronef sûr, durable et silencieux, conçu pour transporter quatre passagers en plus du pilote. Affichant une autonomie de 160 km, le Midnight est optimisé pour des courts trajets consécutifs d'environ 30 km avec un temps de recharge d'environ 10 minutes entre chaque trajet.

Unique en son genre dans le secteur de la mobilité aérienne urbaine, ce partenariat s'appuiera sur les forces et compétences respectives de chaque partenaire pour commercialiser le Midnight. Archer apporte l'équipe de renommée mondiale de son eVTOL, son moteur électrique et ses experts en certification, tandis que Stellantis fournit son expertise et sa technologie de fabrication de pointe, l'expertise de ses équipes et son capital. Ce partenariat devrait permettre d'accélérer la production de l'aéronef afin de respecter les plans de commercialisation d'Archer, tout en consolidant la mise sur le marché de son appareil en lui permettant plusieurs centaines de millions de dollars d'économies lors de la montée en puissance de la production. L'objectif de Stellantis est de produire en série l'eVTOL d'Archer en tant que fabricant contractuel exclusif.

Stellantis apportera jusqu'à 150 millions de dollars en fonds propres qu'Archer pourra utiliser à son appréciation en 2023 et 2024, sous réserve de la réalisation de certains objectifs attendus pour 2023 par Archer. Stellantis prévoit également d'accroître sa participation stratégique via l'acquisition ultérieure de titres Archer en open market. Combinées aux autres éléments de ce partenariat élargi, ces actions permettront à Stellantis de se positionner en investisseur majeur d'Archer sur le long terme.

Partenaire stratégique d'Archer depuis 2020 via différentes initiatives de collaboration, Stellantis fait partie des investisseurs de l'entreprise depuis 2021. Durant cette période, Archer a mis à profit l'expertise de Stellantis en matière de production, de chaîne d'approvisionnement et de conception pour soutenir ses propres efforts d'ingénierie, de développement et de commercialisation de son aéronef eVTOL.