Stellantis s'offre aiMotive, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle et la conduite autonome

(Boursier.com) — Stellantis accélère ses recherches en conduite autonome avec l'acquisition d'aiMotive, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle et la conduite autonome. Cette opération permet au constructeur de consolider ses technologies fondamentales d'intelligence artificielle et de conduite autonome, d'élargir son vivier de talents internationaux et de dynamiser le développement à moyen terme de sa nouvelle plateforme STLA AutoDrive.

Le portefeuille de produits high-tech d'aiMotive est axé sur quatre domaines clés en lien avec l'intelligence artificielle et la conduite autonome : aiDrive (suite logicielle intégrée pour la conduite autonome), aiData (Data tooling dédié et opérations d'intelligence artificielle), aiWare (expertise et propriété intellectuelle pour les micropuces en silicium), aiSim (simulation software pour le développement de la conduite autonome).

Les équipes software de Stellantis développent déjà les trois nouvelles plateformes technologiques (STLA Brain, STLA SmartCockpit, STLA AutoDrive) qui seront déployées à grande échelle sur les quatre nouvelles plateformes de véhicules STLA (STLA Small, STLA Medium, STLA Large, STLA Frame) à compter de 2024. Comme annoncé lors du Software Day de Stellantis en décembre 2021, cette stratégie software devrait générer environ 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel supplémentaire d'ici la fin de la décennie, dans le cadre des objectifs ambitieux du plan stratégique Dare Forward 2030, soutenus par un investissement de 30 milliards d'euros dans l'électrification et le software.

Basée à Budapest, en Hongrie, aiMotive possède des bureaux en Allemagne, aux États-Unis et au Japon, avec plus de 200 collaborateurs hautement expérimentés dans le monde, et notamment des ingénieurs spécialisés dans l'intelligence artificielle et la conduite autonome. aiMotive opèrera comme une filiale de Stellantis, préservant ainsi son indépendance et sa culture de start-up. László Kishonti, fondateur d'aiMotive, continuera d'assumer ses fonctions de CEO. Il continuera à vendre à d'autres partenaires trois domaines de son portefeuille actuel de produits technologiques, à savoir aiData, aiSim et aiWare.

Stellantis mettra en place un Conseil d'Administration chargé de superviser aiMotive tout en préservant sa culture de start-up basée sur l'innovation rapide. L'équipe d'aiMotive travaillera en étroite collaboration avec les équipes de Stellantis en charge de la conduite autonome et de l'intelligence artificielle.

La finalisation de cette acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, est soumise aux conditions habituelles de clôture, incluant le respect des lois antitrust.