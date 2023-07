Stellantis s'associe à Electra pour développer un réseau de recharges rapides

(Boursier.com) — Stellantis , via sa Business Unit 'Charging & Energy', et Electra annoncent un projet pilote visant à offrir une expérience de recharge rapide publique aux clients des modèles électriques de Stellantis en France.

Cette coopération -la première du genre entre Electra et un constructeur automobile- donnera l'opportunité dans les zones urbaines et les centres-villes pour une recharge publique simple, fiable et au meilleur prix à travers le réseau d'Electra. Grâce à l'expérience et au réseau d'Electra, Stellantis pourra tester avec ses clients l'écosystème de charge rapide et leur offrir des conditions commerciales dédiées.

Cette coopération entre Stellantis et Electra est une étape importante pour aider les clients à s'équiper en véhicules électriques, ce qui contribuera également aux objectifs du plan stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis, d'atteindre 100% des ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) pour les voitures particulières en Europe et 50% des ventes de BEV pour les voitures particulières et les pick-ups aux États-Unis d'ici 2030.

Electra est un acteur français de la recharge rapide publique de véhicules électriques, qui dispose de plus de 430 points de charge rapide en France et dans plusieurs autres pays européens. L'entreprise est rapidement devenue le premier 'pure player' français dans son secteur. Electra propose une expérience utilisateur fluide et intuitive via des bornes de recharge connectées et une application mobile optimisée. Les propriétaires de véhicules électriques peuvent réserver leur point de charge à distance en quelques secondes, choisir le temps de charge et payer automatiquement via l'application à un tarif compétitif. Ses stations sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et accessibles à tous.