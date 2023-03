Stellantis s'appuie sur Engie Solutions pour décarboner son site de production de la Janais à Rennes

(Boursier.com) — Etienne Martin-Commandeur (Directeur du site Stellantis Rennes) et Thierry Landais (Directeur du Territoire Nord d'Engie Solutions) ont signé un accord pour le projet de réseau de chaleur décarbonée à base d'énergie biomasse, pour réduire de 30% les consommations de gaz de l'usine de 'La Janais' à Rennes.

Cet événement marque une nouvelle étape de la transformation de ce site industriel qui porte l'objectif de devenir une usine décarbonée à l'horizon 2038. L'approvisionnement en énergies renouvelables du site constitue un levier majeur pour atteindre cet objectif. "Ce projet de réseau de chaleur décarbonée est une nouvelle étape de notre engagement dans la transition énergétique. Notre responsabilité est de minimiser l'impact de nos activités sur l'environnement", précise Etienne Martin Commandeur, directeur du site.

Pour répondre aux besoins du site, les équipes d'Engie Solutions vont créer un réseau de chaleur alimenté par la biomasse, ressource locale et renouvelable. Une fois mis en service en 2024, ce réseau vertueux, adapté à la production industrielle du site de Stellantis Rennes, permettra de remplacer 45% de la part de gaz dédié au chauffage du site.

Avec le soutien de l'Ademe, Engie Solutions va investir dans la construction d'une chaufferie de 8 MW sur la ZAC de La Janais. Cette installation alimentera en chaleur renouvelable le site de Stellantis, grâce à un réseau de 3 km. D'autres bâtiments au sein de la zone d'activité pourront bénéficier de cette chaleur décarbonée. A court terme, 30 000 MWh de chaleur renouvelable seront distribués chaque année, soit l'équivalent de l'énergie nécessaire pour chauffer 3.000 logements. Ce réseau vertueux permettra d'éviter l'émission de 6.650 tonnes de CO2 par an.

Avec plus de 2.000 salariés, Stellantis Rennes est un acteur économique important du bassin rennais. En activité depuis 1961, le site Stellantis Rennes assure chaque année la production des Peugeot 5008 et Citroën C5 Aircross thermiques et hybrides. Les véhicules produits sont ensuite acheminés sur l'ensemble du réseau commercial.