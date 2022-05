Stellantis s'allie à Samsung pour une giga-usine de batteries aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Le constructeur automobile Stellantis et le spécialiste des batteries Samsung SDI (filiale du géant sud-coréen Samsung) ont annoncé mardi qu'ils allaient investir plus de 2,5 milliards de dollars pour construire une usine géante de batteries de voitures à Kokomo, dans l'Etat américain de l'Indiana.

La production devrait démarrer en 2025 dans cette première usine de batteries pour Stellantis aux Etats-Unis. Le site disposera d'une capacité initiale de production annuelle de 23 gigawatt-heure, qui pourrait être portée jusqu'à 33 gigawatt-heure au cours des années suivantes.

Le groupe avait conclu en octobre dernier un partenariat avec Samsung SDI pour créer une coentreprise dans la production de batteries. Stellantis dispose déjà d'une base de production à Kokomo, où le groupe a prévu d'investir 229 millions de dollars pour produire des boîtes à huit vitesses électriques, toujours dans le cadre de son partenariat avec Samsung SDI.

Stellantis, né en 2021 de la fusion de PSA Peugeot-Citroën et de Fiat Chrysler Automobiles, s'est fixé pour objectif de vendre 5 millions de véhicules électriques par an dans le monde à partir de 2030 et a prévu d'investir jusqu'à 35 Mds$ pour électrifier sa production mondiale d'ici à 2025.

Jusqu'ici, Stellantis, le 4e constructeur automobile mondial, a annoncé des projets de construction de 5 giga-usines de batteries en Europe et en Amérique du Nord. En mars, le groupe s'est allié à un autre sud-coréen, LG Energy Solution, pour investir 4,1 Mds$ dans une usine de batteries à Windsor, au Canada, qui devrait commencer à produire en 2024.