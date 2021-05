Stellantis s'allie à Foxconn dans la voiture connectée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Stellantis , le constructeur automobile né du mariage de PSA et Fiat Chrysler, a annoncé une alliance avec le Taïwanais Foxconn, connu surtout en tant que sous-traitant d'Apple. Stellantis et Foxconn créent donc Mobile Drive, une coentreprise spécialiste des technologies numériques pour le développement de voitures connectées.

Grâce aux investissements de Foxconn et de Stellantis, Mobile Drive accélèrera les délais de mise sur le marché des technologies embarquées et des voitures connectées les plus avancées du secteur. Mobile Drive rassemblera les expertises en innovation grand public des deux groupes dans le secteur de la mobilité durable et celui de l'électronique de pointe. La joint-venture répondra de manière concurrentielle aux appels d'offres concernant des contrats pour des programmes de véhicules mondiaux avec Stellantis et d'autres entreprises de l'industrie automobile.

Ainsi, les deux groupes ont dévoilé la signature d'un protocole d'entente non contraignant pour former Mobile Drive, une joint-venture dans laquelle les deux groupes disposeront de droits de vote 50-50 et dont l'objectif est d'accélérer les délais de développement pour offrir des expériences embarquées innovantes aux utilisateurs. Celles-ci seront rendues possibles grâce à des produits électroniques grand public, des interfaces IHM et des services de pointe qui dépasseront les attentes de la clientèle.

Mobile Drive associera l'expertise mondiale de Stellantis en matière de conception et d'ingénierie automobiles à la capacité de développement mondial de Foxconn, entreprise reconnue dans le domaine en constante évolution des logiciels et du matériel pour smartphones et de l'électronique grand public. La synergie ainsi créée positionnera Mobile Drive "à l'avant-garde des efforts mondiaux visant à délivrer des capacités d'information et de divertissement embarquées d'une nouvelle ère, et garantissant une connexion parfaite aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des véhicules dans lesquels elles seront installées", commentent les partenaires.

"Aujourd'hui, la façon dont les fonctionnalités disponibles dans nos véhicules améliorent la vie de nos clients compte autant qu'un design réussi ou qu'une technologie innovante", a déclaré Carlos Tavares, Chief Executive Officer de Stellantis. "Les logiciels constituent un virage stratégique pour notre secteur et Stellantis entend prendre l'avantage avec Mobile Drive, qui permettra de développer rapidement les fonctionnalités et les services de connectivité qui constituent, comme cela a été le cas pour l'électrification, la prochaine évolution majeure de notre secteur".

Stellantis et Foxconn seront copropriétaires de tout le développement réalisé par Mobile Drive. La joint-venture, dont le siège sera aux Pays-Bas, opèrera en tant que fournisseur du secteur automobile et participera de manière concurrentielle aux appels d'offres pour fournir des solutions logicielles et le matériel afférent pour Stellantis et d'autres constructeurs automobiles intéressés.

"Ce partenariat va nous permettre de repousser les frontières de la technologie des voitures connectées et de concevoir des expériences immersives qui sont encore à inventer", a ajouté Yves Bonnefont, Chief Software Officer chez Stellantis.

Mobile Drive se concentrera sur le développement de plateformes d'info-divertissement, télématiques et cloud, ce qui devrait déboucher sur des innovations logicielles dans le domaine des applications basées sur l'intelligence artificielle, de la communication 5G, des services over-the-air, des opportunités d'e-commerce et des intégrations de cockpits intelligents.

Foxconn et Stellantis ont déjà travaillé en partenariat au développement du concept-car design Airflow Vision, qui a été exposé au CES...