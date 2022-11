Stellantis : Roland Lescure salue les nouveaux investissements en France

(Boursier.com) — A la suite du Mondial de l'Automobile, Stellantis annonce deux nouveaux investissements dans des sites français, représentant un total d'environ 165 millions d'euros.

L'Etat contribuera financièrement pour soutenir et accélérer la réalisation de ces projets qui permettront de sécuriser des fabrications de véhicules en France.

Roland Lescure , ministre délégué chargé de l'Industrie, se réjouit des annonces de Stellantis concernant l'investissement dans un nouvel atelier de peinture sur le site de Sochaux et l'industrialisation en série à Hordain des fourgons légers Peugeot, Citroën et Opel en version hydrogène. "Les investissements de Stellantis viennent amplifier ceux déjà annoncés lors du Mondial de l'Automobile. L'industrie automobile française démontre ainsi sa capacité à rebondir face aux crises successives qu'elle traverse. L'objectif ambitieux fixé par le président de la République sera atteint si tous les acteurs de la filière s'engagent à investir en France. L'Etat doit accompagner ces mutations industrielles et répond présent avec un soutien massif à l'innovation et à l'industrialisation, sur toute la chaîne de valeur de la filière automobile", indique le Ministre.