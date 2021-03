Stellantis : Roberto Di Stefano sera nommé CEO de Free2Move eSolutions

Crédit photo © Stellantis / Engie EPS

(Boursier.com) — Roberto Di Stefano sera nommé Chief Executive Officer de Free2Move eSolutions, la nouvelle joint-venture créée par Stellantis et Engie EPS. La société nouvellement créée proposera des solutions innovantes et compétitives permettant de favoriser la transition vers la mobilité électrique à l'échelle mondiale, devenant ainsi un leader international dans la conception, la réalisation et la mise sur le marché de produits et services de e-mobilité plus durables. La constitution de la joint-venture est prévue pour le second trimestre 2021.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de CEO chez Free2Move eSolutions, Di Stefano amènera l'entreprise à jouer un rôle actif dans le développement continu de nouvelles solutions de e-mobilité innovantes et ainsi prendre sa place de nouvel acteur technologique grâce à une solide équipe d'ingénieurs en électronique et d'ingénieurs système et une présence industrielle consolidée dans le secteur automobile.

En 2019, Di Stefano a pris la tête de l'équipe E-mobilité chez Fiat Chrysler Automobiles (FCA) puis Stellantis. Avec toute son équipe, il a participé à la transition de l'entreprise vers l'électrification. Il s'est engagé à trouver des solutions de e-mobilité plus durables tout en offrant des avantages immédiats aux clients grâce à un écosystème de services et de partenaires stratégiques complet, écoresponsable et compétitif sur le plan économique. En 2020, il est également devenu Responsable du développement réseau chez FCA pour la région EMEA. De 2016 à 2019, Roberto a occupé plusieurs postes chez Magneti Marelli, dont deux au Brésil en tant que CEO de Magneti Marelli Amérique latine et CEO des segments mondiaux Transmission (motorisations, électrification et systèmes d'échappement) et Amortisseurs de Magneti Marelli. Après une longue période passée au service des achats (englobant les 3 éléments de base que sont les produits chimiques, électriques et métalliques), il a occupé durant 3 ans le poste d'ingénieur en chef des véhicules EMEA et a notamment pris en charge la 1ère Jeep conçue et assemblée en dehors des États-Unis, ainsi que l'Alfa Romeo 4C et plusieurs autres projets. Avec plus de 30 années d'expérience internationale dans les secteurs automobiles et technologiques, Di Stefano a développé une approche centrée sur les changements de cap de l'entreprise, avec des activités essentielles axées sur la gestion manufacturière internationale, le développement commercial, le développement de nouveaux débouchés commerciaux et les fusions-acquisitions.