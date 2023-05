Stellantis : revenus supérieurs aux attentes au premier trimestre

(Boursier.com) — Stellantis dévoile des revenus plus élevés qu'anticipé au premier trimestre grâce à une hausse des ventes en volume et des prix toujours vigoureux. Sur les trois premiers mois de l'année, le constructeur né de la fusion entre PSA et FCA a enregistré un chiffre d'affaires net en hausse de 14% à 47,2 milliards d'euros, contre un consensus logé à 45,81 milliards d'euros.

Le groupe a vu ses livraisons consolidées progresser de 7% à 1,476 million d'unités à la faveur d'une amélioration des approvisionnements en semi-conducteurs. Le groupe, qui vise un doublement de son chiffre d'affaires net d'ici 2030, a également fait état d'une hausse de 22% de ses ventes mondiales de véhicules électriques sur les trois premiers mois de l'année.

Le stock total de véhicules neufs atteint 1 302 mille unités au 31 mars, reflétant un retour à des niveaux de stocks normaux.

"Stellantis démarre 2023 dans une très bonne dynamique, à l'image de son excellente année 2022. Nous affichons ainsi des volumes de ventes et des revenus nets en hausse dans tous nos segments d'activité. Notre présence mondiale et notre portefeuille de produits diversifié vont nous permettre de continuer à délivrer de solides performances financières tout au long de l'année. Nous ajouterons neuf nouveaux véhicules électriques (BEV) à notre offre de produits d'ici fin 2023, à la poursuite de nos efforts pour offrir une mobilité propre, sûre et abordable pour tous", affirme Richard Palmer, CFO.