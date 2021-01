Stellantis : repart de l'avant

Crédit photo © Stellantis

(Boursier.com) — Stellantis surperforme le marché parisien ce mardi, en hausse de 2,4% à 12,9 euros. La nouvelle entité, qui avait connu une impressionnante série haussière pour ses débuts boursiers, met fin à trois séances de consolidation. Dans une note consacrée au constructeur automobile, la Société Générale considère la promesse de Carlos Tavares de former un "grand plutôt que gros" constructeur comme une stratégie "rafraîchissante" pour la société issue de la fusion entre Fiat Chrysler et PSA. Tavares et "les meilleurs managers" de Fiat Chrysler et de PSA sont susceptibles de générer "un discours convaincant sur la croissance et la rentabilité dans les années à venir". L'entreprise va bénéficier de la force de sa gamme, notamment du lancement des SUV Jeep en 2021, ainsi que du partage des "plateformes efficaces de premier ordre" de PSA, ajoute l'analyste. L'objectif est fixé à 18,50 euros.