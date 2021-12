Stellantis réorganise ses activités européennes de financement

(Boursier.com) — Stellantis est entrée en négociations exclusives avec BNP Paribas Personal Finance (" BNPP PF "), Crédit Agricole Consumer Finance (" CACF ") et Santander Consumer Finance (" SCF ") afin de réorganiser la configuration européenne actuelle de ses activités de financement, permettant ainsi de proposer des offres de financement cohérentes et attractives à l'ensemble des clients, concessionnaires et distributeurs des marques de Stellantis.

"Suite à l'acquisition récente de First Investors Financial Services Group aux États-Unis, Stellantis réaffirme sa volonté de renforcer le potentiel de son activité de financement mondiale, marquant une nouvelle étape en Europe avec ses partenaires bancaires historiques et de créer un Leaser à part entière en Europe", a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. "Il s'agit d'une démarche stratégique visant à améliorer notre performance financière dans tous les pays européens. Cette transformation conduite avec des partenaires de premier plan, devrait permettre à Stellantis de proposer une gamme complète de produits à l'ensemble des clients, concessionnaires et marques du Groupe Stellantis".

Stellantis vise à créer une société de leasing opérationnel multimarque détenue à 50% par Stellantis et à 50% par CACF qui serait le fruit du regroupement des activités Leasys et F2ML, afin de devenir un leader européen, et réorganiser les activités de financement au travers de Joint-Ventures établies avec BNPP PF ou SCF dans chaque pays, chargée des activités de financement pour l'ensemble des marques Stellantis.

Par conséquent, il est envisagé que :

- CACF acquière les 50% de FCA Bank et Leasys Rent actuellement détenus par Stellantis, étant précisé que ces entités continueraient leurs activités de financement avec d'autres constructeurs notamment dans le cadre d'accords de JVs et de marques blanches existants et à venir ;

- BNPP PF réalise par le biais de JVs codétenues avec Stellantis des activités de financement (hors B2B Leasing Opérationnel) en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni afin de devenir le partenaire exclusif de Stellantis pour ce segment dans ces pays, et ;

- SCF mène par le biais de JVs codétenues avec Stellantis des activités de financement (hors B2B Leasing Opérationnel) en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Pologne, aux Pays-Bas et par le biais d'un accord commercial au Portugal, afin de devenir le partenaire exclusif de Stellantis pour ce segment dans ces pays.

Les accords pourraient être conclus au cours du premier trimestre 2022, à l'issue des procédures d'information-consultations préalables des institutions représentatives du personnel sur le projet.

La réalisation des opérations envisagées devrait intervenir au premier semestre 2023 après l'obtention des autorisations requises de la part des autorités de concurrence et des régulateurs compétents.

La Société Générale agit en qualité de conseiller financier auprès du constructeur automobile.