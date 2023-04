Stellantis recrute 1 200 salariés pour accompagner la transition énergétique

(Boursier.com) — Stellantis France a confirmé, ce 3 avril, à ses partenaires sociaux son intention de recruter 1.200 salariés pour l'année 2023.

Depuis sa création, Stellantis s'est engagé dans une démarche de transformation des compétences pour accompagner la transition énergétique avec deux mots d'ordre : anticiper et développer. Pour atteindre cet objectif, plusieurs leviers sont mis en place : recruter des talents en externe pour apporter des nouvelles compétences ou expertises au sein de l'entreprise et mettre en oeuvre son plan stratégique Dare Forward 2030 ; former les salariés en interne via ses académies Métiers.