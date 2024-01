Stellantis : quelle feuille de route ?

(Boursier.com) — Stellantis prend 0,3% à 19,70 euros ce jeudi, alors que Barclays 'surpondère' le dossier, mais avec un objectif ramené de 22,50 à 22 euros. Morgan Stanley reste lui aussi à 'surpondérer' sur le groupe automobile avec un objectif de cours de 24 euros. Le marché automobile européen a appuyé sur le frein en fin d'année... Dans l'Union européenne, les immatriculations de voitures neuves ont reculé de 3,3% le mois dernier à 867.052 unités. Cette baisse peut être attribuée à la base de comparaison élevée de décembre 2022, note l'Association des constructeurs automobiles européens. Décembre marque néanmoins le premier mois de contraction du marché après 16 mois consécutifs de croissance. Des augmentations notables ont toutefois été observées sur les principales zones telles que la France (+14,5%) et l'Espagne (+10,6%). En revanche, le marché automobile allemand a connu une baisse significative de 23% en décembre.

Sur l'ensemble de 2023, le marché automobile européen enregistre une solide expansion de 13,9%, atteignant un volume annuel de 10,5 millions d'unités. Tous les marchés ont progressé l'année dernière, à l'exception de la Hongrie (-3,4%). Des hausses à deux chiffres ont été enregistrées sur la plupart des marchés, dont trois des plus importants : l'Italie (+18,9%), l'Espagne (+16,7%) et la France (+16,1%). À l'inverse, l'Allemagne a enregistré une hausse plus modeste de 7,3%, pénalisée par sa faible performance de décembre.

Troisième choix

Les voitures électriques à batterie se sont imposées comme le troisième choix le plus populaire auprès des acheteurs en 2023. En décembre, la part de marché a bondi à 18,5%, soit une part de 14,6% pour l'ensemble de l'année, dépassant le diesel, qui est resté stable à 13,6%. Les voitures à essence ont conservé leur avance à 35,3%, tandis que les voitures hybrides électriques ont pris la deuxième place, avec une part de marché de 25,8%.

Sur le seul mois de décembre, les ventes de voitures électriques neuves à batterie ont diminué pour la première fois depuis avril 2020 (au plus fort de la pandémie de Covid-19), chutant de 16,9% à 160.700 unités. Cette baisse peut être attribuée à une performance relativement solide en décembre 2022 et à un ralentissement important en Allemagne (-47,6%), le plus grand marché pour cette gamme de véhicules. Malgré cela, le volume global pour l'ensemble de l'année 2023 a dépassé 1,5 million d'unités, reflétant une augmentation substantielle de 37% par rapport à 2022.

Au niveau des constructeurs, Stellantis a souffert en décembre avec des immatriculations en repli de 19,2%. Renault (-4,5%) s'en sort un peu mieux. Volkswagen (+1,1%) et Toyota (+3,4%) ont surperformé, tout comme BMW (+10,3%).