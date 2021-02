Stellantis : publications annoncées

(Boursier.com) — Stellantis NV fait savoir que les résultats du 4e trimestre et annuels 2020 de Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) ainsi que les résultats annuels 2020 de Peugeot SA (Groupe PSA) seront publiés le mercredi 3 mars 2021.

Un webcast live et une conférence téléphonique sur les résultats 2020 de FCA et Groupe PSA auront lieu le mercredi 3 mars, à 15h30 (CET)/ 9h30 (EST). La présentation et le communiqué de presse relatifs à cet événement seront publiés dans la section "Finance" du site Internet Stellantis à environ 8h30 CET/ 2h30 EST, le même jour. Les détails pour accéder à cette présentation sont également disponibles dans cette section. Un replay restera accessible sur le site.