Stellantis : publication annoncée

(Boursier.com) — Les volumes de ventes et le chiffre d'affaires de Stellantis du 3e trimestre 2022 seront publiés le jeudi 3 novembre. Cet évènement sera retransmis via un webcast et une conférence téléphonique à partir de 13h CET (8h EDT).

Le communiqué de presse et les documents de présentation associés seront publiés dans la section 'Finance' du site Internet de Stellantis vers 8h CET (3h EDT) le même jour. Les informations pour accéder à cette présentation seront disponibles dans la section 'Finance' du site Internet. Un replay restera accessible sur le site Internet sur la même page.