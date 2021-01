Stellantis (PSA / FCA) flambe pour son premier jour de cotation

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Stellantis , le groupe issu de la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler, a bondi de 6,9% à 13,44 euros lundi, pour son premier jour de cotation à Paris. De quoi donner une capitalisation de plus de 41 milliards d'euros au quatrième groupe automobile mondial.

Les deux constructeurs ont bouclé samedi leur mariage annoncé il y a un peu plus d'un an avec la naissance officielle de Stellantis, dont le poids doit lui permettre de mieux faire face à la concurrence et d'accélérer sa transformation dans l'électrique. Les actionnaires du Groupe PSA ont reçu 1,742 action Stellantis pour chaque titre PSA détenu, tandis que les actionnaires de FCA ont eu 1 action Stellantis par titre FCA.

Le groupe, qui vise 5 milliards d'euros de synergies, est dirigé par l'ancien boss de PSA, Carlos Tavares (CEO), et John Elkann, ex-patron du groupe américano-italien (Président).