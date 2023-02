Stellantis progresse encore, analystes à l'appui !

(Boursier.com) — Stellantis grimpe encore de près de 5% à 17 euros ce jeudi, alors que le groupe va lancer un programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 1,5 milliard d'euros après avoir dévoilé des résultats 2022 records hier... Le groupe automobile, né en janvier 2021 de la fusion entre PSA et FCA, a enregistré l'an passé un bénéfice net de 16,8 milliards d'euros, en hausse de 26%, pour un chiffre d'affaires net de 179,6 milliards d'euros, en croissance de 18%, fruit d'une dynamique de prix nets solide, d'un mix véhicules favorable et d'effets de change positif.

Le résultat opérationnel courant ressort à 23,3 MdsE, en hausse de 29%, matérialisant une marge de 13,0%, qui dépasse l'objectif de 12% prévu pour 2030. Des chiffre supérieurs aux attentes des analystes. Tous les segments contribuent à la croissance du chiffre d'affaires et des résultats, précise le constructeur automobile, dont le free Cash-Flow industriel a bondi de 78% à 10,8 MdsE.

Ventes de véhicules électriques en hausse de 41%

Stellantis a accéléré sa stratégie d'électrification avec une hausse de 41% des ventes mondiales de véhicules électriques (BEV) par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre 288.000 véhicules en 2022.

Concernant le dividende ordinaire de 4,2 milliards d'euros correspondant à un montant à verser de 1,34 euro par action, sous réserve de l'approbation des actionnaires, le calendrier prévu pour le NYSE, Euronext Milan et Euronext Paris sera le suivant : date de détachement le 24 avril, date d'enregistrement le 25 avril et date de paiement le 4 mai.

Le marché applaudit

Le marché a salué logiquement ces annonces, avec un titre de retour au plus haut depuis mars 2022. Parmi les avis de brokers, Invest Securities a porté son objectif de cours de 25 à 30 euros avec un avis à l'achat. Jefferies ('achat') parle de son côté d'un second semestre "plus résilient que prévu". La performance est solide dans toutes les divisions, la petite lacune en Amérique du Nord étant plus que compensée par l'Europe... Le broker a mis également en avant la bonne surprise du côté du FCF compte tenu des inquiétudes concernant les problèmes logistiques de fin d'année, et le rachat de titres de 1,5 milliard d'euros.

Pour Oddo BHF ('surperformer'), les résultats de Stellantis sont (encore une fois) supérieurs aux attentes avec une marge EBIT à 13,0% (contre un consensus de 12,9%), soutenus par des performances solides sur les marchés clés, mais surtout un FCF de 10,8 MdsE, bien au-dessus des attentes (9 MdsE), soulignant une fois de plus la meilleure exécution dans un contexte très difficile (approvisionnement, logistique).