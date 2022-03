Stellantis : prêt pour rattraper Tesla ?

(Boursier.com) — Stellantis prend 2,9% ce matin à 13,9 euros environ, tandis que Renault pointe légèrement dans le rouge. Jefferies vient de revoir en baisse ses objectifs de cours sur Stellantis (de 25 à 20 euros), Renault (de 41 euros à 25 euros) et Faurecia (de 38 à 28 euros). Moody's a pour sa part rehaussé à 'positive' sa perspective de la notation de Stellantis, du fait de l'amélioration des comptes. Enfin, Carlos Tavares, le dirigeant de Stellantis, a estimé en fin de semaine dernière sa conviction que le groupe soit en mesure... de rattraper Tesla dans les prochaines années sur le marché des véhicules électriques. "J'ai vraiment confiance, et je n'essaie pas d'être arrogant, j'ai simplement confiance dans le fait que nous allons rattraper d'ici quelques années Tesla", a indiqué le directeur général de Stellantis lors d'une rencontre digitale organisée par Mobility TV World.

Du fait l'invasion russe de l'Ukraine, le groupe va transférer en Europe de l'Ouest, dans l'usine française de Sevelnord et l'usine britannique de Luton, sa production russe de fourgons destinée à l'export, a précisé aussi Tavares. En outre, la question de nouveaux investissements sur le sol russe n'est plus d'actualité. En janvier, Stellantis prévoyait d'utiliser son site russe de Kaluga pour compléter son dispositif occidental et exporter des fourgons depuis la Russie pour faire face à la forte demande...