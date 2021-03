Stellantis poursuit sa marche en avant

Stellantis poursuit sa marche en avant









Crédit photo © Stellantis

(Boursier.com) — Stellantis gagne encore 1,7% à 15 euros ce mercredi, en hausse pour la troisième séance consécutive. Le titre du constructeur continue à bénéficier des annonces d'Aramis Group, sa filiale spécialisée dans la vente en ligne de voitures d'occasion, qui a indiqué lundi envisager une introduction en Bourse à Paris cette année pour accélérer son développement en Europe. La firme a précisé qu'en cas d'IPO, Stellantis resterait majoritaire et que les deux fondateurs demeureraient des actionnaires de référence.

En 2020, malgré le contexte de la pandémie de coronavirus, Aramis Group a fait croître son chiffre d'affaires de 12% pour atteindre 831 millions d'euros. En termes de volume, le groupe a affiché une hausse de 9%, passant de 62.000 unités vendues en 2019 à 67.500 en 2020.

A court terme, une IPO d'Aramis permettrait, selon Oddo BHF, à la fois d'accélérer son développement et renforcer son leadership européen tout en cristallisant de la valeur pour les actionnaires de Stellantis grâce à des multiples très supérieurs à ceux que les investisseurs attribuent à l'automobile. A plus long terme, un spin-off pourrait faire sens et permettre aux actionnaires de Stellantis de tirer profit du développement encore à venir de cette activité. En tout état de cause, cette optionalité renforce l'opinion favorable du broker sur Stellantis, son Top Pick au sein des constructeurs, et son sentiment que la valorisation est encore loin de refléter son potentiel... L'objectif est fixé à 18 euros.