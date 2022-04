Stellantis : Phitrust se réjouit d'avoir été entendu au sujet de la rémunération de Carlos Tavares

(Boursier.com) — Alors que l'Assemblée générale des actionnaires de Stellantis qui s'est tenue virtuellement le mercredi 13 avril, a approuvé la proposition de distribution de dividendes de 3,3 milliards d'euros sur les actions ordinaires. Evoquant par la suite la polémique autour de la rémunération de Carlos Tavares, Stellantis rappelle que l'avis des actionnaires n'est que consultatif, mais envisage d'apporter des explications comptables dans son rapport sur la rémunération... "La société prend note du retour du vote consultatif sur le Rapport concernant la rémunération, conformément à la réglementation néerlandaise sur les AGA, qui était favorable à 47,9% et défavorable à 52,1%, et expliquera dans le Rapport sur la rémunération 2022 comment ce vote a été pris en compte", explique-t-on chez Stellantis.

"Phitrust se réjouit que son message sur la rémunération de Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, ait été entendu et suivi par une majorité d'actionnaires qui ont rejeté à 52% le rapport de rémunération des dirigeants lors de l'Assemblée Générale du 13 avril 2022" a commenté l'établissement. "Il serait souhaitable que le conseil d'administration de Stellantis prenne en compte ce vote négatif et qu'il se mette ainsi à l'écoute de ses actionnaires minoritaires en revoyant la politique de rémunération des dirigeants".

"L'histoire récente a montré qu'une attitude contraire serait fortement préjudiciable à la réputation du nouveau groupe et aurait certainement un impact sur le cours de bourse à moyen terme" conclut Phitrust.