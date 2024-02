Stellantis : Peugeot obtient de très bons résultats pour le Leasing Electrique

(Boursier.com) — Peugeot affiche une performance exceptionnelle en France en janvier et prend le leadership du marché VP+VU avec une part de marché de 16,8%, et une hausse de 15,6% de ses volumes de ventes, dans un marché en progression de 8,6%.

Peugeot prend également le leadership du marché des véhicules particuliers avec 16,7% de part de marché, et une hausse de 15,4% de ses volumes de ventes vs 2023. Peugeot se classe en tête du marché B2B en France en janvier 2023 en VP+VU avec notamment la première place occupée par la Peugeot 308

La Peugeot 208 se classe en tête des véhicules particuliers les plus vendus en France avec une part de marché de 6,8%, en progression de 1,5 points vs. janvier 2023. La Peugeot e-208 est également numéro un du segment des BEV à particulier avec 10,9% de part de marché, en progression de 1,7 points vs. janvier 2023. Deux véhicules Peugeot restent dans le top 5 des VP : les Peugeot 208 et Peugeot 2008.

Dans le cadre du Leasing Electrique, Peugeot obtient de très bons résultats et propose 3 véhicules éligibles au dispositif gouvernemental : la Peugeot e-208 (99 euros par mois), la Peugeot e-2008 (149 euros par mois), le Peugeot E-Rifter (139 euros par mois).