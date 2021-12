Stellantis : Peugeot lance son tout premier véhicule à hydrogène de série

(Boursier.com) — Moment historique sur les chaînes de production Peugeot (Groupe Stellantis). Le tout premier véhicule à hydrogène de série de Peugeot vient de quitter sa ligne de production, le 13 décembre. Peugeot devient ainsi l'un des tout premiers constructeurs à proposer, en plus de ses versions thermiques et électriques à batterie, une version électrique alimenté par une pile à combustible à hydrogène (hydrogen full cell) sur le segment des véhicules utilitaires.

Le premier client, qui sera livré avant les congés de fin d'année, est Watea By Michelin, la jeune filiale dédiée aux solutions de mobilité verte du groupe Michelin.

Un Peugeot e-Expert Hydrogen sous le sapin

Le Peugeot e-Expert Hydrogen est basé sur l'e- Expert à batterie. Il est d'abord produit en France, sur le site de Hordain (Nord, Hauts de France), puis transformé en Allemagne à Rüsselsheim, sur les lignes de production du centre de compétence Stellantis dédié à la technologie hydrogène.

Le nouveau Peugeot e- Expert Hydrogen innove avec un système "mid-power plug-in hydrogen fuel cell electric" propre à Stellantis, et consistant en :

- Une pile à combustible produisant l'électricité nécessaire à la propulsion du véhicule grâce à l'hydrogène embarqué dans le réservoir,

- Une batterie de haute tension lithium-ion rechargeable, d'une capacité de 10,5 kWh rechargeable sur le réseau électrique, qui alimente elle aussi le moteur électrique dans certaines phases de la conduite.

Le nouveau Peugeot e- Expert Hydrogen se distingue par sa capacité à couvrir toutes les distances sans aucune émission de CO2 et sa capacité à faire le plein d'hydrogène en 3 minutes pour plus de 400 km d'autonomie en cycle d'homologation WLTP (en cours d'homologation). Le nouveau Peugeot e- Expert Hydrogen est innovant technologiquement. Il se meut partout et jusqu'aux centres-villes, en silence, et n'exige aucun compromis en termes de prestations utiles, ni de confort ni de plaisir de conduite.

Déploiement de stations d'hydrogène

Grâce à des plans gouvernementaux, le nombre de stations d'hydrogène en Europe est en constante progression et la marque au lion travaille directement avec des fournisseurs d'énergie pour proposer des offres packagées. Avec ce nouveau e-Expert Hydrogen, Peugeot se positionne désormais comme un acteur majeur de ce défi énergétique.