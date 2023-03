Stellantis : Peugeot, la part du lion en France

(Boursier.com) — En France, sur le mois de février et au cumul des deux premiers mois de l'année 2023, Peugeot occupe la première place du marché VP. La Peugeot 208 a repris le leadership des véhicules les plus vendus en France.

Peugeot détient également le leadership des véhicules électrifiés (Electric + Plugin Hybride).

Au cumul 2023, trois véhicules sont dans le top 5 des véhicules les plus vendus en France : Peugeot 208, Peugeot 2008 et Peugeot 308. La Peugeot 208 est le véhicule le plus vendus en France, avec une part de marché de 5,5%.

Dans un marché VP en hausse de 9,1% Peugeot affiche une part de marché de 15,8 %. Alors que le marché VU baisse de -6,5%, Peugeot affiche une part de marché de 16,5 %.

Dans un marché VP+VU en hausse de +5,9 % Peugeot affiche une part de marché de 16%.