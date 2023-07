Stellantis : Peugeot France se renforce

(Boursier.com) — A compter de mi-août 2023, Zineb Ghout rejoindra les équipes de Stellantis au poste de Directrice de Peugeot France, rattachée à Christophe Musy, et en remplacement de Christophe Prevost, dont les nouvelles fonctions au sein du Groupe seront précisées ultérieurement.

"Je tiens d'ores et déjà à remercier Christophe pour son implication et son travail pour soutenir les modèles et offres Peugeot, et pour son écoute et sa relation avec le réseau", commente Christophe Musy, Directeur de Stellantis France, qui ajoute : "Nous sommes aujourd'hui dans une offensive commerciale quotidienne entamée il y a quelques semaines pour être toujours au plus près du terrain, et l'expertise de Zineb sera un nouvel atout pour la marque".

Précédemment, Zineb Ghout était directrice marketing France de Renault. Au sein de ce groupe et de ses filiales, elle a aussi occupé des fonctions stratégiques opérationnelles en Algérie, en Espagne, au Portugal et en France.