Stellantis : Peugeot et Silver Star Auto lancent la production du 3008 au Ghana

(Boursier.com) — L 'usine d'assemblage de Silver Star Auto, inaugurée le 25 mars à Tema au Ghana, produit dès maintenant en SKD (Semi-Knock Down : assemblage de groupes de pièces détachées) le Peugeot 3008, et assemblera aussi prochainement le nouveau Pick-up 1 tonne Peugeot Landtrek.

Le démarrage de la production du Peugeot 3008 à l'usine d'assemblage de Silver Star Auto, inaugurée le 25 mars, marque une nouvelle étape dans le partenariat de Peugeot avec son importateur au Ghana. La nouvelle usine héberge dans des zones dédiées les lignes de production de véhicules Peugeot. Sa capacité annuelle de production atteint 4.500 voitures en SKD.

Basée à Tema, dans la région d'Accra au Ghana, cette unité de production est la propriété de la famille Kalmoni. Silver Star Auto est le partenaire commercial exclusif des marques Peugeot et Citroën au Ghana, pour l'importation et la distribution de leurs modèles. L'élargissement du partenariat à une coopération industrielle entre Peugeot et Silver Star Auto contribue à l'internationalisation de la marque au Lion, ainsi qu'à sa notoriété et son déploiement sur le continent Africain.

Depuis 2019, Silver Star Auto importe et distribue une gamme complète de modèles Peugeot, répondant aux besoins de mobilité multiples de ses clients : les SUV 2008, 3008 et 5008, les berlines 301 et 508, ainsi que l'utilitaire Peugeot Pick-Up (segment des pickups 800 kg, assemblé en Tunisie). Chacun de ces modèles porte les valeurs de la Marque : Allure, Emotion et Exigence - design affirmé, plaisir de conduire instinctif, qualité sans compromis. Silver Star Auto bénéficie de 25 ans d'expertise sur le marché automobile Ghanéen, avec des concessions réparties dans tout le pays, qui assurent la vente et le service après-vente des modèles Peugeot.