Stellantis : partenariat avec Lhyfe Heroes

(Boursier.com) — Stellantis , premier constructeur au monde à commercialiser en série des véhicules utilitaires légers à hydrogène, devient partenaire de Lhyfe Heroes, la première plateforme digitale à destination des initiateurs de projets souhaitant se tourner vers l'hydrogène ou ayant déjà entamé une démarche de transition.

Stellantis commercialise depuis plus d'une année sa première gamme de fourgons compacts, Citroën ë-Jumpy Hydrogen, Peugeot e-Expert Hydrogen et Opel Vivaro-e Hydrogen. Actuellement produits en France et convertis à l'hydrogène en Allemagne, ces véhicules seront industrialisés dès 2024, sur le site de Hordain (Hauts-de-France), qui disposera alors d'une capacité de production de 5.000 véhicules hydrogènes par an. Dans le cadre de son plan stratégique Dare Forward 2030, Stellantis, a annoncé son ambition de poursuivre le développement de ses gammes d'utilitaires équipés d'une pile à combustible, particulièrement adaptées aux professionnels 'rouleurs intensifs'.

Pour aider les clients dans la mise en oeuvre de leurs projets hydrogène, Stellantis a rejoint la plateforme Lhyfe Heroes, créée par Lhyfe.

Cette plateforme a pour objectif de soutenir les efforts des acteurs de l'hydrogène : initiateurs de projets et constructeurs. Avec des milliers de visites mensuelles depuis son lancement en novembre 2022, elle répond à une forte demande d'informations de la part des utilisateurs sur les nouveaux produits et les services liés à l'hydrogène. Lhyfe Heroes propose 3 services principaux, constamment enrichis. En quelques minutes, les utilisateurs peuvent : évaluer la pertinence de l'utilisation de l'hydrogène pour décarboner leur activité ; identifier les produits et solutions disponibles sur le marché pour réaliser leur projet ; entrer en contact avec les constructeurs de véhicules, stations de ravitaillement et producteurs d'hydrogène.

Grâce à son partenariat avec Lhyfe Heroes, Stellantis met à disposition d'éventuels clients toutes les informations sur les différents modèles de fourgons disponibles. Stellantis, de son côté, sera en mesure, via les données d'utilisation de la plateforme, d'enrichir sa connaissance des attentes des consommateurs.