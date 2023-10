Stellantis : parmi les meilleurs ?

(Boursier.com) — Stellantis avance de 0,4% à 18,8 euros en matinée alors que Barclays a débuté le suivi de la valeur avec un conseil 'surpondérer' et un objectif de 22,50 euros. La banque affirme que le propriétaire des marques Jeep, Peugeot et Ram figure parmi les meilleurs constructeurs automobiles européens et américains en termes de marge opérationnelle, de flux de trésorerie disponible, de dividendes et d'efficacité du capital. La croissance/résilience structurelle des bénéfices est parmi les plus élevées au sein du secteur. Barclays ajoute que la qualité de Stellantis ne se reflète pas dans son cours avec un PE 2024 limité à 3.