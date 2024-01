Stellantis : ouverture des commandes de la nouvelle citadine électrique ë-C3

(Boursier.com) — Citroën , marque du groupe Stellantis, a annoncé l'ouverture des commandes en France de sa nouvelle citadine électrique ë-C3 dont les premières livraisons interviendront avant l'été 2024.

Produite en Europe, Nouvelle ë-C3 répondra aux critères donnant accès à l'offre de leasing électrique subventionnée par le gouvernement, avec une version disponible dès 54 euros par mois.

Proposant seulement deux niveaux de finition pour plus de simplicité, la gamme ë-C3 démarre à partir de 23.300 euros pour la version You, et est disponible à partir de 27.800 euros pour la version supérieure Max, avant application du bonus écologique.

Dans cette tranche de prix, Citroën se félicite d'offrir avec Nouvelle ë-C3 la seule offre électrique proposant autant de polyvalence d'usage avec plus de 300 km d'autonomie (cycle WLTP, homologation en cours), une grande habitabilité, un confort à bord distinctif et tous les équipements modernes attendus par les clients.