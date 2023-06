Stellantis : Opel proposera une version électrique de chaque modèle en 2024

(Boursier.com) — Opel (Stellantis) franchit une nouvelle importante étape sur la voie qui va mener la marque à devenir 100% électrique en annonçant que le successeur du SUV urbain Opel Crossland sera lui aussi proposé avec une motorisation purement électrique en 2024. Cela signifie que chaque modèle de l'offre produits de la marque à l'éclair sera disponible en version 100% électrique dès l'année prochaine. L'offre déjà très large d'Opel 100% électrique s'étend dès maintenant de la voiture sans permis Rocks Electric aux versions tout électriques de la Corsa et du Mokka, en passant par le Combo-e Life ou le Zafira-e Life. Ces propositions viennent d'être rejointes par la nouvelle Astra Electric, dont les commandes viennent d'être ouvertes en Allemagne et qui sera suivie l'année prochaine par le successeur 100% électrique du SUV Grandland. Sans oublier que les versions 100% électriques de l'ensemble de l'offre utilitaire composée du Rocks Electric Kargo, du Combo-e, du Vivaro-e et du Movano-e sont d'ores et déjà disponibles.

L'offre de véhicules électrifiés d'Opel comprend également d'autres alternatives. A l'exemple des modèles performants de la nouvelle sous-marque Opel GSe. L'Astra GSe, l'Astra Sports Tourer GSe et le Grandland GSe offrent une puissance de 221 kW/300 ch (consommations mixtes pondérées WLTP1 : 1,2-1,1 l/100 km, émissions de CO2 28-25 g/km) et un couple maximal élevé de 520 Nm. En outre, Opel continue de jouer un rôle de pionnier dans le développement des fourgons à pile à combustible. Le Vivaro-e HYDROGEN est déjà commercialisé et un gros fourgon également à pile à combustible devrait suivre en 2024.

Par ailleurs, les hybrides 48V rejoindront bientôt la gamme de véhicules électrifiés, en commençant par la nouvelle Opel Corsa récemment annoncée. Les moteurs de 74 kW/100 ch et 100 kW/136 ch seront associés à une nouvelle transmission automatique à double embrayage. La nouvelle Corsa offrira ainsi aux clients un choix particulièrement fourni de motorisations, allant de l'électrique pur à l'hybride en passant par les moteurs thermiques à haut rendement, ce qui est inégalé sur ce segment.

Opel proposera 15 modèles électrifiés d'ici la fin de l'année. La marque au Blitz s'est engagée à proposer en Europe un portefeuille de produits 100% électriques d'ici 2028.