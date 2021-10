Stellantis : objectif opérationnel 2021 confirmé malgré la pénurie de semi-conducteurs

(Boursier.com) — Stellantis maintient ses objectifs 2021 malgré un troisième trimestre fortement impacté par la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Sur les trois mois clos fin septembre, le constructeur a enregistré un chiffre d'affaires net de 32,6 milliards d'euros, en baisse de 14% sur un an, l'amélioration du mix véhicules et les prix nets positifs ayant été plus que compensés par la baisse des volumes. Le consensus tablait sur 31,8 MdsE.

Les ventes consolidées ont en effet reculé de 27% à 1.131.000 unités, principalement en raison de la perte d'environ 30% de la production prévue pour le trimestre, soit environ 600.000 unités, en raison de commandes de semi-conducteurs non honorées. Le stock total de véhicules neufs atteint 689.000 unités au 30 septembre, y compris le stock constructeur de 148.000 unités.

Stellantis confirme viser une marge de résultat opérationnel courante d'environ 10% cette année. Sous condition qu'il n'y ait pas de nouvelle détérioration de l'approvisionnement en semi-conducteurs et qu'il n'y ait pas de nouveaux confinements importants en Europe et aux États-Unis. Le groupe révise en revanche ses prévisions de ventes pour certains marchés : l'Amérique du Nord est désormais attendue à +5% au lieu de +10%, l'Amérique du Sud à +15%, contre +20%, l'Europe élargie à +5% au lieu de +10%, le Moyen-Orient et l'Afrique à +20%, contre +15%. Les prévisions pour l'Inde et Asie-Pacifique (+10%) et la Chine (+5%) restent toutes deux inchangées.

"Le chiffre d'affaires net de Stellantis au troisième trimestre reflète le succès de nos récents lancements de véhicules, notamment de nouvelles offres électrifiées, combiné à d'importantes actions commerciales et industrielles réalisées par nos équipes en réponse aux commandes de semi-conducteurs non honorées. L'objectif opérationnel 2021 est donc confirmé malgré une visibilité toujours faible sur l'approvisionnement en composants", affirme Richard Palmer, CFO du groupe.