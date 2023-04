Stellantis : nouvelle ère pour les véhicules utilitaires

(Boursier.com) — Carlos Tavares, CEO de Stellantis, a annoncé le début d'une nouvelle ère pour le site de production de Mangualde au Portugal, avec le lancement début 2025 de la production des véhicules utilitaires légers (VUL) électriques Citroën ë-Berlingo, Peugeot e-Partner, Opel Combo-e et Fiat e-Doblò, en versions utilitaire ou particulier.

Mangualde sera la première usine du Portugal à produire en série des véhicules 100% électriques pour le marché national et à l'exportation dès leur lancement.

Le site Stellantis de Mangualde dirige l'un des programmes de mobilisation en faveur de l'innovation commerciale avec le projet "GreenAuto", qui réunit un consortium de 37 entités partenaires ayant assisté à l'événement, pour un investissement consolidé de 119 millions d'euros.

En 2022, Stellantis occupait la place de leader du secteur des véhicules utilitaires légers électriques en Europe, avec près de 43% de part de marché. Au Portugal, toujours en 2022, l'entreprise se plaçait en tête des ventes de BEV avec une part de marché de 22%, et en tête également des ventes de véhicules utilitaires électriques avec 54% de part de marché.

Le site Stellantis de Mangualde, première usine d'assemblage automobile du Portugal, a célébré l'an passé son 60e anniversaire. Elle a produit plus de 1,5 million de véhicules à ce jour. La ligne de montage de Mangualde représente près du quart des véhicules produits au Portugal. La production de la génération actuelle de véhicules a démarré en 2018.

Cette nouvelle ère de production sera marquée par une transformation durable de l'usine de Mangualde, avec de nouvelles installations, que ce soit pour la chaîne de production globale ou l'atelier de carrosserie, l'optimisation de la zone industrielle et la création d'une nouvelle ligne de montage des batteries. Stellantis a investi dans la modernisation et le développement de ses installations et de ses processus de production, tout en renforçant son engagement envers l'innovation, l'environnement et la réduction des émissions polluantes. Cette annonce assure l'avenir de l'usine et confirme l'importance de ce site de production pour l'économie, le produit intérieur brut et les exportations du Portugal, de même que pour l'emploi et le développement du tissu économique et industriel de la région.

Pour soutenir l'objectif de Stellantis d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2038, le site de Mangualde a finalisé la 2e phase de son projet de parc photovoltaïque. Une fois entièrement opérationnel, le parc permettra de couvrir 31% des besoins annuels en électricité de l'usine de Mangualde et d'éviter l'émission de 2.500 tonnes de CO2 chaque année, ce qui correspond à la capacité d'absorption d'environ 16.000 arbres. D'autres projets d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie sont prévus sur le site, y compris une collaboration avec la municipalité de Mangualde et les entreprises locales, qui bénéficieront également de l'énergie solaire produite.