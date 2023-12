Stellantis : nouvel accord interne de gestion de l'emploi en France

(Boursier.com) — La Direction de Stellantis France et les partenaires sociaux -FO, CFE-CGC, CFTC et CFDT- viennent de signer un nouvel accord de "Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels" pour les 3 prochaines années, en France.

Cet accord s'inscrit dans la continuité des actions menées jusqu'alors. Il permettra d'accompagner les salariés dans un contexte de profonde transformation des compétences liée à la révolution numérique, la transition écologique, l'arrivée de nouvelles méthodes de travail.

Cet accord aborde notamment le sujet de l'anticipation des besoins en compétences pour les nouveaux métiers, de la sécurisation des parcours professionnels en pleine période de transition, de l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes.

"En parallèle de ce nouvel accord, nous nous réjouissons de recruter 320 nouveaux salariés, qui viendront renforcer les équipes de production de nos sites français", déclare Bruno Bertin, Directeur des Ressources Humaines France.