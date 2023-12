Stellantis : négocie une prise de participation majoritaire dans 2L Logistics

(Boursier.com) — Stellantis est entré en négociation exclusive avec 2L Logistics en vue d'une prise de participation majoritaire dans le groupe de services de transport et de logistique automobile en France. En raison des nombreux challenges liés à la pandémie de Covid 19, la crise des semi-conducteurs et l'évolution de la situation géopolitique mondiale, le secteur du transport et de la logistique a été fortement impacté et a significativement évolué au cours des dernières années. Le rapprochement entre Stellantis et 2L Logistics permettra de créer un partenariat compétitif. Ce partenariat fournira à Stellantis la capacité supplémentaire et la flexibilité pour améliorer la satisfaction de ses clients. Il permettra au Groupe 2L Logistics de poursuivre son développement, tout en continuant à servir ses clients historiques actuels.

La transaction envisagée reste soumise aux conditions usuelles pour ce type d'opérations, notamment l'information et la consultation des comités d'entreprise et l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2024. Aucun détail financier n'a filtré.