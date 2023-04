Stellantis : Natalie Knight succède à Richard Palmer

(Boursier.com) — Stellantis NV annonce que Natalie Knight rejoindra la société en tant que vice-présidente exécutive et directrice financière au plus tard le 10 juillet 2023, en remplacement de Richard Palmer. Natalie Knight est actuellement directrice financière d'Ahold Delhaize, un leader mondial de la distribution alimentaire basé aux Pays-Bas.

Natalie Knight sera basée à Auburn Hills, dans le Michigan, avec de nombreux voyages en Europe et dans les autres régions.

Richard Palmer, vice-président exécutif et directeur financier, prévoit de quitter Stellantis, le 30 juin, après une carrière de 20 ans au sein de la société. "Au nom de tous les employés de Stellantis et de notre conseil d'administration, je tiens à exprimer à Richard notre gratitude", a déclaré Carlos Tavares. "Dans la continuité de l'histoire remarquable de Richard avec FCA, il a contribué de manière significative au succès de la fusion pour créer Stellantis et à son intégration au cours des deux dernières années. Nous souhaitons à Richard le meilleur pour les projets futurs qui l'attendent".