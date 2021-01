Stellantis : naissance d'un leader mondial de la mobilité durable

Stellantis : naissance d'un leader mondial de la mobilité durable









(Boursier.com) — Ce 19 janvier marque le lancement de Stellantis NV, dont l'objectif est d'offrir une liberté de mouvement grâce à des solutions distinctives, abordables et efficaces. Le nouveau groupe issu de la fusion de PSA Groupe et FCA s'estime parfaitement placé pour saisir toutes les opportunités qui se présenteront dans une industrie mondiale faisant face à des changements rapides et profonds .

Stellantis est une entreprise résolument internationale composée de 400.000 employés aux parcours multiples, talentueux et expérimentés, capables de concevoir, développer, fabriquer, distribuer et vendre des véhicules et des solutions de mobilité dans le monde entier, tout en restant profondément ancrés dans les pays où ils vivent et travaillent .

11 membres au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est composé de 11 membres. Il est présidé par John Elkann. En tant que directeur général. Carlos Tavares dirige l'une des équipes de direction les plus expérimentées et les plus performantes de son secteur, dont une des principales forces repose sur sa diversité, son expérience et son esprit de compétition. Avec une telle combinaison de talents cherchant à s'améliorer sans relâche et à innover, Stellantis est bien placée pour poursuivre la dynamique de création de valeur de ses entreprises fondatrices pour l'ensemble des parties prenantes, guidée par un principe commun : bousculer le statut quo , indique le Conseil d'administration de Stellantis.

Importante couverture

Stellantis bénéficie d'un portefeuille complet de marques prestigieuses couvrant l'ensemble des segments du marché - luxe, haut de gamme, coeur de gamme, pick-up à forte capacité, SUV et véhicules utilitaires légers. Ces marques sont également compétitives dans les domaines de la mobilité, des financements, des services et de l'après-vente.

Stellantis permet de proposer, au travers de son offre, des solutions de mobilité distinctives et durables pour répondre à l'évolution des besoins de ses clients, avec notamment le développement de l'électrification, de la connectivité, de la conduite autonome et de la propriété partagée. Au regard de l'évolution actuelle du marché électrique, Stellantis est bien placée avec 29 modèles électrifiés disponibles et 10 véhicules supplémentaires prévus d'ici la fin de l'année.

Déjà bien implantée en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine, Stellantis dispose également d'un réel potentiel de croissance encore inexploité dans des marchés majeurs comme la Chine, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Océanie ou l'Inde.

Avec une présence industrielle dans plus de 30 pays, l'entreprise a les moyens de répondre de manière efficace aux attentes de ses clients et même de les dépasser, tout en proposant des véhicules et des services d'une qualité remarquable dans plus de 130 marchés.

5 MdsE de synergies

Stellantis présente d'emblée des atouts considérables, avec des marges d'exploitation solides reflétant ses positions fortes en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine. L'entreprise entend bien s'appuyer sur sa taille et les économies d'échelle pour investir dans des solutions de mobilité innovantes pour ses clients, et vise des synergies annuelles de plus de 5 milliards d'euros en rythme de croisière.

Ces synergies envisagées seront obtenues grâce à des stratégies avisées en matière d'achat et d'investissement, à l'utilisation optimisée des motorisations et des plateformes, à la mise en oeuvre d'une R&D de pointe ainsi qu'une attention constante portée à l'efficience de la production industrielle et des équipements. Ces synergies ne sont en aucun cas estimées sur la base de fermetures d'usines résultant de la transaction , précise la direction.

Neuf comités de gouvernance garantiront l'efficacité opérationnelle dès le premier jour, couvrant la performance et la stratégie, la planification, les régions, la fabrication, les marques et le design.

John Elkann déclare à cette occasion : Ce n'est pas une coïncidence si Stellantis est née précisément au moment où notre monde a besoin d'un nouveau type de constructeur automobile, qui se fera le champion de solutions propres et intelligentes pour offrir la liberté de mouvement à tous. Grâce à notre taille et à notre présence internationale, nous disposons des ressources nécessaires pour investir dans des technologies de pointe et offrir à nos clients une excellence de premier ordre et un choix sans égal. Mais c'est la diversité culturelle et géographique des collaborateurs de Stellantis qui, dès le premier jour, représente notre plus gros avantage concurrentiel. Ce sont eux qui, avec leur énergie, leur savoir-faire et leur engagement indéfectible, ont fait de Stellantis ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce sont eux qui, jour après jour, bâtiront une entreprise encore plus exceptionnelle pour cette nouvelle ère de la mobilité .

Carlos Tavares, ajoute : C'est un grand jour. Un an après l'annonce de ce projet, Stellantis est née, en dépit des perturbations sanitaires et économiques sans précédent provoquées par la pandémie de COVID-19. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les équipes qui ont rendu cela possible, ainsi que l'ensemble du personnel qui a su se mobiliser pour poursuivre notre activité durant cette année exceptionnelle. Cela démontre bien l'agilité, la créativité et l'adaptabilité de notre entreprise qui vise l'excellence plutôt que la taille, déterminée à être bien plus que la simple somme de ses parties. C'est également un signal illustrant la détermination de l'entreprise nouvellement créée à devenir un acteur majeur de l'industrie automobile dans un environnement en constante évolution. Stellantis est engagée dans la 'recherche de l'excellence' et l'amélioration du bien-être de ses employés .

La nouvelle entreprise a été introduite en bourse, le 18 janvier, sur Euronext (Paris) et la Borsa Italiana (Milan), et le 19 janvier sur le New York Stock Exchange. A Paris, elle termine la séance sur cours de 13,86 euros.

Les résultats financiers de l'exercice 2020 seront communiqués le 3 mars 2021.