Stellantis Motorsport collabore avec Abarth

(Boursier.com) — Abarth et Stellantis Motorsport concluent une nouvelle collaboration visant à établir un nouveau standard dans le monde de l'automobile électrique avec la naissance de l'Abarth la plus puissante de tous les temps grâce à ses 240 ch. "Ce partenariat est un hommage à la tradition de course d'Abarth, pour qui la compétition est une partie intégrante de l'ADN. Grâce au transfert de technologie, les solutions les plus innovantes -testées sur la piste pour augmenter les performances et la fiabilité- ont toujours été appliquées aux voitures de série, afin de garantir une expérience de conduite stimulante. Il en va de même pour Stellantis Motorsport, l'entité responsable des activités de compétition des marques, divisions et filiales du groupe.

Avec ce partenariat, Abarth poursuit son chemin vers l'électrification tout en restant extrêmement fidèle à ses racines, la performance étant au centre de ses préoccupations. Ce partenariat renforce également l'ADN d'Abarth et associe la tradition et l'héritage de la marque dans le domaine de la course, à l'expertise de Stellantis Motorsport. Les deux entités mettent en commun leurs expériences et leurs histoires pour atteindre un objectif commun : rendre les voitures destinées à la route beaucoup plus performantes.

La nouvelle Abarth disposera d'une puissance de 240 ch et d'un système de freinage avancé, offrant plus de puissance et de stabilité grâce à des disques de frein plus grands et à des surfaces de disque plus larges. Développés grâce à l'expérience acquise en Formule E, les nouveaux pneus garantissent une adhérence maximale sans compromis sur l'autonomie et l'acoustique. A l'intérieur, les sièges grand confort à l'ergonomie racing contribuent à rendre la conduite confortable, même sur les trajets les plus extrêmes.