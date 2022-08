Stellantis : Moody's relève sa note crédit

(Boursier.com) — Après Fitch hier, Moody's Investors a rehaussé la note émetteur long terme et senior non garantie de Stellantis de 'Baa3' à 'Baa2'. La perspective est ramenée de 'positive à 'stable'. "La mise à niveau de la notation reflète les progrès de Stellantis en termes d'amélioration de la marge et d'endettement", explique Matthias Heck chez Moody's. "La perspective stable reflète les fortes liquidités du groupe et ses marges élevées, qui devraient résister au niveau requis pour la catégorie de notation Baa2, même en période de vents contraires croissants liés à la disponibilité des composants, à l'inflation des matières premières ainsi qu'à l'inflation des coûts énergétiques et à la détérioration du sentiment des consommateurs", ajoute Matthias Heck.

"Le relèvement de la note reflète en outre la réalisation continue de synergies suite à la fusion entre Fiat Chrysler Automobiles N.V. et Peugeot S.A, qui devrait offrir une marge de manoeuvre suffisante même dans un environnement macroéconomique plus faible".