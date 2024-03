Stellantis : Moody's relève sa notation

(Boursier.com) — Moody 's Investors Service relève les notes émetteur long terme et senior non garantie de Stellantis de 'Baa2' à 'Baa1'. Parallèlement, Moody's confirme la notation à court terme de la société à 'P-2'. La perspective de toutes les entités passe de 'positive' à 'stable'. L'agence explique son choix par le solide historique de Stellantis en matière de mesures de crédit et d'améliorations de la rentabilité à des niveaux conformes aux exigences de la catégorie de notation 'Baa1'. La mise à niveau prend en outre en compte l'excellente liquidité de Stellantis, soutenue par une génération continue de flux de trésorerie disponibles positifs.

Les perspectives 'stables' reflètent le fait que les marges de Stellantis resteront confortablement supérieures à 8% (EBITA ajusté selon Moody's) et que son rapport dette/EBITDA (ajusté de Moody's) restera inférieur à 2,0x. Les perspectives stables reflètent en outre l'attente selon laquelle Stellantis maintiendra une excellente liquidité.