Stellantis : Moody's relève la perspective crédit à 'positive'

(Boursier.com) — Moody 's relève la perspective crédit de Stellantis de 'stable' à 'positive'. Simultanément, Moody's a confirmé les notes émetteur long terme et senior non garanties du constructeur à 'Baa2'. Le changement de perspective reflète les progrès continus de Stellantis en termes d'amélioration des marges et d'effet de levier, affirme Matthias Heck, vice-président chez Moody's. "Une mise à niveau de la notation à Baa1 est probable si l'entreprise est en mesure de conserver des marges bénéficiaires d'exploitation élevées à un chiffre et de maintenir un effet de levier durable en dessous de 2,0x, malgré les défis à court terme en matière d'inflation plus élevée et de risques pour la confiance des consommateurs et d'abordabilité".