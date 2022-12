Stellantis : montée en cadence de production du moteur électrique M3

(Boursier.com) — Stellantis NV annonce la montée en cadence de la production du tout nouveau moteur électrique M3, fruit de la coentreprise Emotors, sur son site de Trémery en Lorraine.

Avec une capacité de production installée de plus de 1 million de moteurs par an à partir de 2024, Stellantis renforce son empreinte industrielle pour atteindre son objectif de commercialiser dès 2030, 100% de véhicules électriques en Europe, conformément à son Plan Stratégique Dare Forward 2030 tout en suivant sa feuille de route vers la neutralité carbone. "Notre engagement d'être le champion du secteur automobile dans la lutte contre le changement climatique passe par chacun de nos sites en embarquant l'ensemble de nos collaborateurs dans l'aventure électrique" a rappelé Carlos Tavares, CEO de Stellantis. "Maîtriser notre chaîne de valeur électrique assurera notre indépendance technologique dans ce contexte de crises économique et géopolitique tout en atténuant l'impact de ce changement sans précédent pour nos sites et nos salariés, notamment en France où nous sommes et resterons sans aucun doute l'acteur de référence commercial et industriel".

A partir de janvier 2023, la Nouvelle DS3 E-TENSE puis les nouvelles Peugeot e-208, Jeep Avenger et Opel Mokka Electric bénéficieront du moteur électrique M3 de 115 kW/156 ch, et de 260 Nm. Couplé à une nouvelle batterie, il permet d'améliorer l'efficacité du véhicule et offre une autonomie de plus de 400 km. Au fur et à mesure des lancements, il équipera les nouvelles générations de véhicules des différentes marques de Stellantis.

Le site de Trémery, qui a été l'une des plus importantes usines de production de moteurs Diesel dans le monde, s'est engagé dans la transition énergétique dès 2018 avec l'appui de ses partenaires sociaux et des élus locaux. Depuis plus d'un an, 6.000 heures de formation dédiées à l'électrique ont été dispensées aux employés de Trémery. Au niveau national, l''Electrification Academy' de Stellantis a formé 15 000 salariés français.

Avec 12 sites implantés au coeur de 7 régions françaises, Stellantis continuera à être un acteur de référence en France sur le plan commercial et industriel. Ces quatre dernières années, l'entreprise a investi 2 milliards d'euros pour transformer ses usines d'assemblage et de composants. Les usines terminales utiliseront des composants électriques majeurs, fabriqués en France, dans les usines de Caen, Charleville, Metz, Mulhouse, Sept-Fons, Trémery, Valenciennes, et la gigafactory de Billy-Berclau/Douvrin.